Quem acompanha a coluna ou o mundo da moda já percebeu que as roupas utilitárias têm conquistado cada vez mais espaço. Por praticidade e estilo, itens como a calça cargo, com bolsos e zíperes estratégicos, além dos materiais funcionais, adaptados para circunstâncias e situações climáticas diversas, se tornaram ainda mais presentes nos looks, como a parka, feita com tecidos resistentes, muitas vezes impermeáveis.