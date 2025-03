Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

As pessoas se unem, as pessoas se distanciam e fingem que têm coisas mais importantes para fazer do que continuar trabalhando pelos interesses que têm em comum. Não importa, continue fazendo trabalho de formiga.