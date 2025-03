Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Chegar perto do que você pretende e de repente as coisas degringolarem e parecerem, de novo, distantes e inalcançáveis, essa é uma experiência que vai estressando. Porém, mantenha o prumo, as coisas se resolvem.