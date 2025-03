Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Ainda que tudo demore infinitamente mais do que sua alma desejaria, mesmo assim você não há de concluir que deva estar acontecendo algo muito errado. Considere com sabedoria as condições gerais do mundo, isso sim.