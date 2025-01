Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Seduzir ou cair na sedução de alguém, esse é um jogo constante de nossa humanidade, que no fundo anda entediada e enfastiada e busca com ardor alguma excitação que a tire do lugar comum. Seria errado esse jogo?