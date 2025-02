Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 24 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O melhor de você é o que, neste momento, se mantém oculto, sob o manto do segredo, porque nessa dimensão se cozinham planos e estratégias que afetarão profundamente o devir. Continue amadurecendo seus planos mirabolantes.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os compromissos, uma vez assumidos, colocarão em marcha o trabalho de outras pessoas, e isso há de ser considerado antes de sua alma assumir esses compromissos, de modo a depois não se arrepender de nada do que tiver assumido.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Há tempo para tudo, porque apesar de parecer que o dia é curto para tudo que a alma imagina, mesmo assim há tempo para tudo. É só não se deixar enganar pela ansiedade e continuar fazendo tudo que estiver ao seu alcance.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Pensar bem significa ir além do medo e da ansiedade, pensar bem é conseguir pensar sem o imperativo desejo de obter tais ou quais resultados. O regozijo de pensar bem é infinitamente maior do que o do orgasmo.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Tome as atitudes pertinentes para conter os efeitos negativos dos erros que as pessoas andaram cometendo, mas não se iluda com que agora você poderia virar a mesa completamente ao seu favor. Esta é apenas uma etapa.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É necessário você ouvir o que desejaria não ouvir, porque se deixar passar a oportunidade de aproveitar o que as pessoas têm a dizer ao seu respeito, provavelmente continuará cometendo erros que não precisa mais.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Importa mesmo é que você aposte nas potencialidades que sua alma percebe, mesmo que de imediato não produzam resultados evidentes. Agora não é a hora da colheita, mas da semeadura, apostando em resultados futuros.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Leve a sério seus desejos, porque são imperativos e obscurecem sua capacidade de perceber a realidade com clareza, e de questionar as coisas que não se encaixam direito no panorama. Nem todo desejo merece satisfação.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A única maneira de colocar ponto final nas questões que sua alma não pretende carregar ao futuro que se desenha, é tomar atitudes determinantes, desprovidas de grandes emoções, com a firmeza de quem sabe o que quer.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Parece difícil dizer o que você tem vontade, mas essa sensação de dificuldade durará até o momento em que você começar a se expressar, porque a partir de então você experimentará alívio, e não dificuldade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Defenda seus interesses e consolide sua posição, e talvez para isso você precise ser mais firme do que o normal, surpreendendo as pessoas envolvidas, já que o habitual seria você fazer concessões e nada exigir.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03