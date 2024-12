Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta-feira (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

É possível ter controle sobre tudo? Com certeza, não! Melhor nem pretender algo assim, especialmente agora, no momento em que tem tanta coisa para organizar, e as circunstâncias não ajudam nem um pouco. Melhor fluir.