Claudia Raia é criticada ao contar que presenteou a filha com vibrador aos 12 anos 

Um trecho da entrevista de Claudia Raia , 58, a um programa de Portugal virou assunto nas redes sociais na segunda-feira (27) e na terça-feira (28). No vídeo viral, a atriz conta que presentou a filha com um vibrador quando ela tinha 12 anos.

Outros comentários, no entanto, defenderam a atriz: "A mulher menstrua com 11 anos, ela já está em contato com a sexualidade, já pode engravidar, então nada mais justo que a Cláudia Raia querer que a filha conheça seu corpo com um vibrador em vez de ser escutando funk que fala sobre isso".