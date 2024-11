O músico Marilyn Manson desistiu do processo que movia contra Evan Rachel Wood, no qual ele havia alegado difamação um ano após a atriz vir a público com alegações de abuso sexual contra ele. Como parte do acordo estabelecido em 19 de novembro, Manson pagará o equivalente a cerca de R$ 2 milhões (US$ 327 mil) em honorários advocatícios para a estrela de Westworld, segundo a Variety.