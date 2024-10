Divisão da rotina Notícia

Viviane Araújo fala sobre maternidade e carreira: "Procuro ao máximo estar presente"

Atriz é mãe de Joaquim, de dois anos, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão. Ela está no ar em "Volta por Cima", novela das sete da TV Globo

08/10/2024 - 18h00min Atualizada em 08/10/2024 - 18h05min