Rodrigo Santoro se emociona com homenagem da esposa, Mel Fronckowiak: "Nossa parceria me faz muito feliz"

Ator participou do "Encontro" para divulgar o lançamento do filme "Arca de Noé". Ele foi surpreendido por uma gravação da companheira, com quem está há 12 anos

30/10/2024 - 14h43min Atualizada em 30/10/2024 - 14h44min