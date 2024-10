Bodas de porcelana Notícia

Angélica e Luciano Huck completam 20 anos de casamento e apresentador se declara: "Que venham os próximos 30, 40, 50, até o fim"

Anfitrião do "Domingão com Huck" homenageou a esposa relembrando a história do casal com um vídeo nas redes sociais

30/10/2024 - 13h37min Atualizada em 30/10/2024 - 13h48min