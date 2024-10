Nova fase Notícia

Maya Massafera fala sobre transição de gênero no "Domingão": "Hoje sou muito feliz"

Influenciadora participou do programa de Luciano Huck no domingo e comentou a relação consigo mesma após assumir a nova identidade. Foi a primeira vez dela na TV aberta desde as cirurgias

14/10/2024 - 09h59min