Nova fase

Ex-Malhação, Daniel Erthal deixa de ser vendedor ambulante e abre bar no Rio de Janeiro: "Um passo de cada vez"

No início do ano, ele viralizou nas redes sociais após ser visto comercializando cervejas nas ruas de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro

