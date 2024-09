Bianca Andrade, 29 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para falar sobre o término do relacionamento com o italiano Luca Daffrè. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a empresária explicou uma situação que ocorreu no Rock in Rio no último fim de semana, quando, durante uma entrevista, deixou dúvidas sobre o status da relação.