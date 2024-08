Após a polêmica envolvendo o fim de amizade com Kéfera, Bruna Louise segue ironizando a história e se divertindo nas redes sociais. Na última segunda-feira (19), a youtuber afirmou que a comediante teria se apaixonado por ela e "confundido as coisas", citando ainda uma conversa pela DM (mensagens diretas) do Instagram.