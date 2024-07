Compromisso real

Princesa Anne retoma atividades públicas após acidente em casa de campo

Irmã do rei Charles III participou de um torneio no condado de Gloucestershire nesta sexta-feira. Ela chegou a ficar internada por cinco dias no final de junho

12/07/2024 - 13h18min Atualizada em 12/07/2024 - 18h33min