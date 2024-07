Outras prioridades Notícia

Nicole Bahls explica por que não quer ter filhos: "Adoro minhas noites de sono"

Modelo e apresentadora falou sobre maternidade durante uma conversa com Pedro Scooby, divulgada em seu canal do YouTube. Ela está em um relacionamento com o empresário Marcelo Viana desde 2022

11/07/2024 - 18h14min Atualizada em 11/07/2024 - 18h22min