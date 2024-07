Reflexão Notícia

Giovanna Ewbank se emociona ao falar sobre racismo e relata culpa: "É dolorido"

Mãe de Titi, Bless e Zyan, ela destacou o quanto precisou se aprofundar no assunto com a chegada da primogênita. A menina, nascida no Malawi, país do continente africano, foi adotada pela apresentadora e pelo ator Bruno Gagliasso em 2016

23/07/2024 - 23h16min Atualizada em 23/07/2024 - 23h20min