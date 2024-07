Deu bolo Notícia

Após ter que voltar para Manaus, Tamires Assis fala sobre relação com Davi Brito: "Não vejo mais um casal entre a gente"

Musa do Boi Garantido, do Festival de Parintins, disse que a sua viagem para Salvador foi cancelada porque o campeão do "BBB 24" alegou estar doente

17/07/2024 - 17h43min Atualizada em 17/07/2024 - 19h55min