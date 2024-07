Com o tema Cultura - O Triunfo do Povo, o Boi Caprichoso conquistou o 26º título do Festival Folclórico de Parintins nesta segunda-feira (1º), pelo terceiro ano consecutivo. Do outro lado, a ex-BBB Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido, lamentou o resultado, mas destacou que continua orgulhosa de sua agremiação.