Juntos desde 2010, Aline Wirley, 42 anos, e Igor Rickli, 40, aumentaram a família no início de junho. Os artistas, que já eram pais de Antônio, 10 anos, adotaram Will, sete, e Fátima, 10. Em entrevista à Revista Crescer, publicada nesta segunda-feira (1º), o casal compartilhou sua experiência com o processo.