O nome do músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais por conta de sua participação no São João da Thay, festival que movimenta o Maranhão até o próximo sábado (8). Ele está entre os convidados da atração, que reúne celebridades e até ex-RBD. Ele esteve presente no luau de boas-vindas promovido pela influenciadora Thaynara OG, que ocorreu na última segunda-feira (3), e compartilhou registros da noite nas redes sociais.