Jojo Todynho, 27 anos, compartilhou com seus seguidores nesta quarta-feira (29) dois registros que mostram o antes e depois do seu processo de emagrecimento. A influenciadora realizou uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023 e disse que, até o momento, perdeu 53 quilos. De biquíni, ela surpreendeu ao expor as mudanças no corpo.