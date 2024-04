Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, acionou uma equipe de advogados para lidar com o divórcio litigioso encaminhado pela ex-esposa, Camila Moura, e para tentar recuperar os seus bens pessoais. Os representantes do carioca declararam nesta sexta-feira (12) que ele ainda não teve possibilidade de acessar celular, roupas, documentos, computador e chaves de casa.