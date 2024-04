O fim do casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa continua dando o que falar. Nesta segunda-feira (29), a musa fitness decidiu comentar a participação do cantor no programa Domingão com Huck, exibido nesse domingo (28). Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Gracyanne revelou ter se sentido incomodada com a fala do ex-marido.