Belo deu detalhes da sua separação de Gracyanne Barbosa durante sua participação no programa Domingão com Huck deste domingo (28). O cantor mencionou que o processo de divórcio teve início no final de 2023, após 16 anos de relacionamento com a musa fitness. Durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, ele expressou que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação entre eles: