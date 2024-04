Quatro anos depois, Dominic West, o interprete do Rei Charles na série britânica The Crown (2016-2023), decidiu falar sobre um suposto affair que teve com a também atriz Lily James, que fez Cinderela (2015). Em 2020, os atores foram vistos aos beijos em um passeio em Roma, na Itália. Na época, eles gravavam a minissérie The Pursuit of Love (2021).