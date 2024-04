Enzo Celulari comentou sobre as recentes polêmicas envolvendo seu nome após um suposto desentendimento com Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas. O influenciador prestigiou um desfile de uma grife brasileira na Bienal de São Paulo nesta terça-feira (23) e, em uma conversa com o gshow, afirmou que está acostumado com a exposição da vida pessoal.