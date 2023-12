Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias, o término do namoro entre Juliano Floss e Vivi Wanderley ganhou novas versões. Floss alegou no sábado (30) que ficou sabendo do fim do relacionamento pelo Instagram e não teve uma última conversa com Vivi, que prontamente rebateu e afirmou ter tentado conversar com o influenciador.