A cantora Cher, 77 anos, entrou na Justiça com um pedido de tutela do filho Elijah Blue Allman, 47, para ser a única responsável pelo patrimônio do caçula. Conforme os documentos obtidos pela revista People na quarta-feira (27), a artista teria alegado estar preocupada com ele por conta de problemas relacionados ao abuso de substâncias.