Quando se pensa na moda dos anos 1980, a palavra "excesso" é a primeira que vem à mente. Dos resquícios da era disco aos ombros estruturados do power dressing, passando pelo volume dos vestidos balonê e mangas bufantes, sem falar na predileção pelo color blocking... De fato, as peças de roupa hit do período são bem polarizantes, porém há uma tendência da época que é bem mais acessível e impossivelmente charmosa: a das bijuterias statement, que apesar de seguirem a linha maximalista, comportam-se como aquele tipo de detalhe que faz toda a diferença, sabe? E dentro desse segmento, os brincos maxi são os eleitos da vez.