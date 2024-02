Na astrologia tradicional, o fim do Carnaval traz uma energia diferente. A chegada da lua nova em aquário sugeriu muito movimento e agora nos preparamos para receber o último signo do zodíaco. Com o ingresso do sol em peixes a partir de 18 de fevereiro, um momento de transição energética se aproxima. Para saber como a nova energia irá impactar as próximas semanas e aproveitar a melhor vibração no fim do Carnaval, confira as tendências para todos os signos.