Em outra praia Martha Medeiros: "Há muito tempo que as mulheres não habitam mais um planeta cor-de-rosa" Há muito tempo que as mulheres não habitam mais um planeta cor-de-rosa, resguardadas como se ainda não tivessem saído da infância. Abandonamos o conto de fadas e pulamos pra vida real, com direito a todas as cores, incluindo o preto e o branco. Lutamos muito para ter um cotidiano com mais impacto e apelos visuais mais excitantes