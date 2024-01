Nada contra quem faz, até tenho amigas que fizeram, quem me conhece, sabe. Já comecei o texto dando as desculpas furadas de quem é pego na mentira para parecer que não tenho preconceito contra o chá de revelação, esse evento que não para de ganhar adeptos no mundo. Tudo começa com o casal levando junto uma amiga ou parente na ultrassonografia que revelará o sexo do bebê. Ela então se torna a fiel depositária do segredo: menino ou menina?