Está no ar mais um episódio da nossa série, ao lado do Bola nas Costas e dos nossos parceiros Keep Cooler e Soprano. O quinto episódio do Comida de Estádio foi diretamente do Cristo Rei, para acompanhar o jogo entre Aimoré e São José, pela Copa FGF, que terminou com a eliminação do Índio Capilé da competição.