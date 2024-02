O frango é pop! Na edição do Planeta Atlântida 2024, a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) esteve presente no evento ocorrido em Xangri-Lá, nos dias 2 e 3 de fevereiro, para mostrar as qualidades e os diferenciais da ave como alimento. O evento reuniu cerca de 80 mil pessoas, e parte desse público teve a oportunidade de degustar, no Planeta Premium por Destemperados, o galeto al primo canto, preparado pelo renomado chef de cozinha Marcos Livi. É bom lembrar que existem outros pratos à base da carne de frango que também são de dar água na boca: no arroz, acompanhado de uma polentinha frita, na panela de ferro… Opções não faltam, das mais rebuscadas de se fazer às mais simples.