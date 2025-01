Raissa passa mal e é atendida por médicos no "BBB 25"

Um susto marcou a primeira festa do BBB 25 . Raissa passou mal na madrugada deste sábado (18) e precisou ser levada ao confessionário para atendimento médico.

A sister estava com tosse e dificuldade para respirar . A suspeita é de que Raissa teve uma crise alérgica após comer camarão . Depois de ser medicada, a circense retornou à casa.

— Ela começou a ficar vermelhinha , achei que fosse o microfone. Vi duas bolinhas e perguntei: "Quer água com açúcar? Você tá conseguindo respirar?". Depois, percebi que o peito dela começou a ficar vermelho. Em segundos, empolou tudo, e ela já foi levada — disse Gracyanne Barbosa.

Pai e dupla de Raissa no BBB 25, Edilberto ficou preocupado com a filha e chorou. Na sala ao lado do confessionário, os participantes tentaram tranquilizar o circense.