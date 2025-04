TV Globo lança marca comemorativa dos seus 60 anos

A marca comemorativa da emissora traz de volta o espectro colorido na parte interna. TV Globo / Reprodução

Neste mês de abril, a TV Globo completa 60 anos. Dentre as demais atrações, uma mudança que pegou a internet de surpresa na última quarta-feira (2). O tradicional símbolo da emissora, criado pelo designer austríaco Hans Donner, ganhou uma coloração diferente na parte interna, trazendo de volta o "arco-íris" que relembra as marcas que a emissora teve ao longo do tempo.

Veja o vídeo de lançamento da programação especial dos 60 anos da Globo:

A marca comemorativa deve integrar as atrações dos 60 anos da emissora, que vai contar com grandes especiais, como uma edição especial do Video Show e uma série sobre Glória Maria. Além de um show especial celebrando as seis décadas da emissora carioca.

Confira a evolução das marcas da TV Globo:

Ao longo desses sessenta anos, a TV Globo foi buscando se adaptar aos tempos que foram passando. Com isso, além de uma programação atualizada e programas que falam para determinadas gerações, a marca da emissora também acabou sofrendo modificações no decorrer dos anos.

Em 1965, o canal entra na televisão brasileira, com um "cata-vento" formado pelo número da faixa transmitida no Rio de Janeiro, o canal 4. A identidade visual foi criada por Aloísio Magalhães, renomado designer gráfico da época.

Em 1976, chega ao time da Globo, Hans Donner, um austríaco que revolucionou o símbolo da emissora rabiscando um simples guardanapo de papel, durante um voo. "No guardanapo, o primeiro rabisco que fiz foi uma esfera, com uma tela de televisão, e uma esfera menor dentro. E visualizei aquele globo solto, flutuando no ar." Relata o designer gráfico em seu livro Hans Donner e seu universo, lançado na década de 1990.

Com o passar dos tempos, a marca da TV Globo foi ganhando cores e texturas. Acompanhando as tendências de cada ano e cada geração. Veja: