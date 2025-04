Vitória Strada vence a prova do líder no "BBB 25"

Sister teve mais agilidade que os outros participantes Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Vitória Strada é a nova líder do Big Brother Brasil 25. Em um jogo que uniu moda, memória e velocidade, a sister fez o tempo mais rápido e garantiu a liderança na prova disputada nesta quinta-feira (3).

Ela montou o vip com Diego e Daniele Hypolito. Para a mira do paredão, os selecionados foram João Pedro, João Gabriel e Renata.

Delma e Maike, que ficaram em segundo e terceiro lugar na prova, terão que escolher um nome para o paredão, que será formado na sexta-feira (4), seguindo o modo turbo do reality.

Como foi a prova?

Antes da competição, Maike, o antigo líder, teve o poder de vetar um participante da disputa. Ele escolheu Vinícius para não participar da prova.

Na disputa pela liderança, os participantes enfrentaram uma prova de observação e agilidade, com foco no universo da moda.

Cada jogador teve à disposição seu próprio closet, equipado com peças imantadas representando roupas, calçados e acessórios. O objetivo era montar corretamente três looks completos a partir de modelos exibidos em vitrines.

O desafio consistia em sair do closet, observar atentamente os modelos e, em seguida, retornar para colar as peças correspondentes dentro de um quadro. Os participantes podiam entrar e sair do closet quantas vezes julgassem necessário, mas precisavam tomar cuidado: no closet, havia peças corretas e erradas, exigindo atenção redobrada.

Cada look completo poderia conter diferentes elementos, como roupas, óculos, bolsas e sapatos. Ao final da montagem dos três visuais, o participante devia apertar um botão para encerrar sua prova.

Vencia a etapa classificatória aquele que montasse corretamente os três looks no menor tempo possível, garantindo uma vaga direta na rodada final.

Vitória Strada venceu a prova desta quinta-feira (3). Reprodução / TV Globo

Baterias

Mediante sorteio realizado antes da prova, os nove participantes foram separados em três baterias.

Na primeira, Delma se aproveitou das desclassificações de João Pedro e Guilherme e passou direto para a final.

Na segunda, a gaúcha Vitória Strada foi mais veloz e venceu Daniele Hypolito e João Gabriel.

Já na terceira bateria, Renata e Diego Hypolito erraram na montagem dos looks e foram desclassificados. Com isso, quem passou para a final foi Maike.

Rodada final

Na finalíssima, estiveram então Delma, Vitória Strada e Maike. A gaúcha foi a mais rápida e garantiu o reinado.

Como será a dinâmica da semana?

Após a definição do novo líder, Vitória já precisou indicar três participantes para sua mira no paredão, ainda durante o programa ao vivo. Ela escolheu João Pedro, João Gabriel e Renata. O vip foi formado pelos irmãos Hypolito: Daniele e Diego.

Mas o jogo não parou por aí. Maike e Delma, que ficaram em segundo e terceiro lugar na rodada final da prova do líder terão um papel fundamental: juntos, eles devem entrar em consenso e indicar um participante direto ao paredão. Essa decisão, no entanto, só será revelada durante a formação do paredão, na sexta-feira (4).

Por sinal, a sexta será igualmente movimentada, com a realização da prova do anjo. O vencedor garantirá imunidade para si mesmo, já que o anjo será autoimune.

À noite, o paredão será formado com quatro possíveis indicados: o escolhido do líder, o indicado pelo segundo e terceiro colocados na prova do líder, e o mais votado pela casa.

Se não houver consenso entre Delma e Maike, ambos estarão automaticamente emparedados. Nesse caso, o paredão deixará de ser triplo e passará a ter quatro emparedados.