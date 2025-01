Paulo Rocha interpreta Volney em "Mania de Você". Globo / Manoella Mello / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (13). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Volney confirma a Viola informações sobre Filipa. Berta diz a Tomás que contratou a auditoria. Luma comenta com Mércia que lembrou de Viola ao experimentar um prato no restaurante. Berta comunica a Mavi que aguardará o resultado da auditoria. Iberê avisa a Mavi que um fundo de investimento canadense está interessado em se associar ao Albacoa. Viola conta a Rudá o que Volney lhe disse. Mavi recebe uma executiva do suposto grupo canadense. Mércia não é receptiva ao contrato com os canadenses.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Beto conta a Beatriz sobre a amnésia de Clarice. Carmem desconfia de Zélia. Celeste fica contra Raimundo. Alfredo e Anita sofrem por sua paixão. Jacira ajuda Alfredo. Celeste conta a Edu que Raimundo proibiu o namoro dos dois. Raimundo decide assinar o desquite de Lígia. Zélia reúne todas as provas de que Beatriz é filha de Clarice, e Bia é neta de Arlete. Clarice desperta da sedação.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Gerson enfrenta Rodolfo e a cúpula dos contraventores. Doralice se preocupa com Osmar. Um repórter vê Gigi trabalhando na lanchonete. Roxelle pede que Sebastian ajude os Góis de Macedo. Gigi se encontra com Bernardo. Cacá apresenta sua falsa paciente para Madalena. Sebastian faz uma proposta para Belisa. Marco conversa com Violeta para tentar evitar uma guerra entre os Barros e os Castilho. Madalena tem um mau pressentimento.

Força de Mulher - Record, 21h

Enver e Hatice pegam o celular de Sirin para apagar as fotos comprometedoras. Eles não conseguem descobrir a senha e resolvem destruir o telefone. Sirin flagra pais e mente. Arif leva as crianças para a escola e Nisan lembra que a mãe lhe contou que Arif a pediu em casamento. Ela conversa com Arif e diz que não podem seguir com o relacionamento. Mesmo arrasado, ele entende e afirma que não pode lutar com uma criança. Quando Nisan volta da escola, Bahar tranquiliza a menina.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min