"BBB 25": João Gabriel critica comportamento de Diego Hypolito com a irmã, Daniele

Brother João Gabriel revelou que não gosta da postura do ginasta Diego Hypolito. Globo / Reprodução

O gêmeo João Gabriel revelou que não gosta da postura do ginasta Diego Hypolito com a irmã, Daniele, em conversa no domingo (26) no Big Brother Brasil 25.

Os ginastas estão no paredão da semana. Eles disputam a permanência na casa com Edilberto e Raissa, pai e filha, e Vitória Strada e Mateus, amigos.

Em conversa no apê do líder, Diogo afirmou que não sentiu segurança em Diego. O ator disse que precisou levar isso em consideração na hora de indicar qual das duplas iria ao paredão: os irmãos ginastas ficaram empatados com as amigas Eva e Renata na votação.

Então, João Gabriel afirmou que o estilo de jogo da dupla de amigas é "muito melhor" do que o dos ginastas.

— A Dani (Hypolito) daqui a pouco está uma planta aqui dentro. Ela não fala nada, vai na do Diego, e quando (ele) fica sem graça de falar, aperta a menina.

Além disso, citou "pressão" do ginasta em cima de Dani e reiterou que o comportamento de Diego com a irmã não é legal.

— Tenho uma raiva desse homem. O jogo começou para valer. Se vier falar comigo, não vou pagar de simpatia, não.

Como foi a formação do paredão?

Edilberto e Raissa foram escolhidos antes mesmo do começo da votação, quando Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e tinham a missão de indicar uma dupla ao paredão.

No programa ao vivo, os líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram Vitória Strada e Mateus, que já estavam na mira desde sexta-feira (24).

No confessionário, Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata empataram com quatro votos cada. No voto de minerva dos líderes, os ginastas foram escolhidos.