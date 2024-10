Uma das lendas da televisão brasileira, Tony Ramos decidiu se desafiar e, aos 76 anos — sendo 60 deles dedicados à cultura —, o premiado ator está de volta ao teatro. Com Denise Fraga, ele apresenta a peça O que Só Sabemos Juntos em Porto Alegre desta quinta-feira (3) a sábado (5) no Salão de Atos da PUCRS. No espetáculo, ele se desafia a mesclar improviso, roteiro, realidade e ficção.