Um século de entrega à cultura. São 60 anos de carreira de Tony Ramos e mais 40 de Denise Fraga, dois titãs da teledramaturgia, do cinema e do teatro. Juntos, eles sobem ao palco para quatro apresentações em Porto Alegre do espetáculo O que Só Sabemos Juntos. As sessões ocorrem desta quinta-feira (3) a sábado (5) no Salão de Atos da PUCRS, com ingressos já esgotados (veja horários ao final do texto).