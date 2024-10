O caso dos assassinatos de Jose e Kitty Menendez, retratados no segundo ano de Monstros, série da Netflix, será revisto pela Procuradoria de Los Angeles. A informação foi divulgada esta semana pelo Procurador do Distrito, George Gascón, que está revisando as novas evidências para determinar se os irmãos Erik e Lyle Menendez devem continuar em prisão perpétua pelo assassinato dos pais, cometido em 1989.