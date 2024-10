Arrebatar o público logo no primeiro capítulo é raro, mas a nova trama das sete conseguiu essa proeza. Volta por Cima chegou com um forte apelo popular, pitadas de humor, protagonistas cativantes e um casal que, mesmo antes de ser um casal, já demonstrou muita química. Ação e tensão? Tivemos, e bastante! O acidente com o ônibus dirigido por Lindomar (MV Bill) foi de tirar o fôlego! As cenas foram bem executadas e realistas, arrepiei de assistir.