A mãe da atriz e modelo Maidê Mahl relatou à RBS TV que a filha já interage com a equipe médica e começou a abrir os olhos, mas não retomou a consciência por completo. Na quinta-feira (3), a artista deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após quase um mês, e foi transferida para a enfermaria do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Nélia Schwinn conversou com a equipe da reportagem na sexta-feira (4).