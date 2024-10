Em um sábado de Carnaval Notícia

Cid Moreira apresentou o "Jornal Nacional" de bermuda; confira a história

Ao longo de seus 26 anos na bancada do noticiário, o jornalista raramente aparecia de corpo inteiro, o que atiçava a curiosidade do público sobre o figurino por trás do enquadramento das câmeras

03/10/2024 - 14h21min Atualizada em 03/10/2024 - 15h00min