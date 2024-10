Bomba em "Mania de Você": Iberê é irmão de Mavi

Os capítulos mais recentes de Mania de Você deixaram o público de boca aberta com algumas revelações. E não estou falando da identidade do assassino de Molina (Rodrigo Lombardi) — que, aliás, surpreendeu zero pessoas. Mavi (Chay Suede) sempre foi o suspeito mais provável de ter matado o empresário, afinal, foi quem mais lucrou com isso. Mas o que ninguém esperava é que Mércia (Adriana Esteves) esconde mais segredos do que aparenta. A começar pelo próprio nome.