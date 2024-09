O filme Velozes e Furiosos 6 (2013) é o destaque da Sessão da Tarde desta sexta-feira (13). No sexto longa da franquia, a equipe está espalhada pelo mundo após o golpe no Rio de Janeiro. Entretanto, uma missão obriga o grupo a se reunir novamente. No elenco, nomes como Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. A produção será exibida após Cabocla, às 15h20min, na RBS TV.